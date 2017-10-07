حزب الاستقلال المغربي يطيح بشباط وينتخب بركة أمينا عاما





انتخب المجلس الوطني لحزب الاستقلال المغربي، مساء اليوم السبت، نزار بركة أمينا عاما جديدا للتنظيم، خلفا لسلفه حميد شباط.



ولجأ الاستقلاليون إلى صناديق التصويت للحسم بين بركة وشباط، إذ صوت 1238 شخصا من أصل 1284 يحق لهم ذلك، بنسبة مشاركة بلغت 96,24%.



وحصل نزار بركة على 924 صوتا مقابل 234 لمنافسه حميد شباط ، ما جعل نزار بركة الأمين العام الجديد للتنظيم السياسي .



ففي 2012، ارتقى حميد شباط لمنصب الأمانة العامة لحزب الاستقلال، بعد انتخابه من طرف المجلس الوطني للحزب بنتيجة 478 صوتا مقابل 458، أمام منافسه عبد الواحد الفاسي