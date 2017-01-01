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حزب التحالف يرفض الحديث حول المأمورية الثالثة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 12 يوليوز 2017 - 17:32



حزب التحالف يرفض الحديث حول المأمورية الثالثة
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أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في هرم السلطة، حول التمديد للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثالثة. 


جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب اليوم الاربعاء قال فيه إنه "يرفض ما أصبح يروج هذه الأيام وتتناقله وسائل الإعلام الرسمية؛ اعتمادا وتوظيفا لتصريحات وإدلاءات توالت لمسؤولين في هرم السلطة، وقادة في الحزب الحاكم؛ محاولة للتمكين وتهيئة الرأي العام للخوض في إمكانية مأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز".
 

وأضاف الحزب أنه يرفض ماسماها "الألاعيب"، مذكرا بموقفه  أثناء الحوار الأخير ومقاطعته له "حتى يتم العدول عن إقحام أي نقطة لم يكن متفقا عليها من قبل في جدول الأعمال".
 

 وأكد حزب التحالف أنه "يتحمل مسؤولية ما سينجم من تداعيات وخيمة العاقبة، إذا ما استمر الإصرار على هذه الإثارة، وتمادى القائمون بها في نهجهم الدعائي ومغالطاتهم المستخفة بشعبنا، وبمن اختاروا نهج الحوار مع النظام و أحزاب الأغلبية" حسب تعبيره.
 

واعتبر بيان الحزب أن على الداعين لمأمورية ثالثة "أن يتحملوا "وحدهم انسداد المسار الذي يعملون من اجله، وأن يتحملوا عواقب ما أرادوا المضي فيه".
 

وأشار الحزب إلى أنه يعبر عن هذا الموقف "حفاظا على العمل الدؤوب من أجل صيانة الوحدة الوطنية ورفض كل ما قد يهدد السلم الأهلي والانسجام الاجتماعي، وتمسكا بمخرجات الحوار الوطني الشامل الأخير، الذي جاء موائما و مكملا لحوار 2011." 


الكلمات المفتاحية : حزب التحالف, دستور, مؤمورية
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