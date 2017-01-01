حزب التكتل يدين اعتقال السناتور ولد غده





دان حزب تكتل القوى الديمقراطية اليوم الخميس استمرار "الاعتقال التعسفي" فى حق عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده في سجن روصو ، مشيرا إلى أن النظام الموريتاني يصر على مصادرة الحريات العامة .



وقال الحزب المعارض فى بيان له إن ملف حادث السير ، أخذ ذريعة لسجن الشيخ محمد ولد غده، متهما النظام بتسخير القضاء لتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين، وفق البيان.



وطالب التكتل باطلاق سراح ولد غدة على الفور ، بعد دخوله فى إضراب عن الطعام ، مؤكدا أنه يحمل النظام المسؤولية التامة عن سلامته.



واستنكر الحزب ما أسماه "توظيف النظام القائم للقضاء، خدمة لنزواته الاستبدادية" ، على حد تعبيره.



وستتم محاكمة السناتور محمد ولد غده اليوم بتهمة القتل والجرح خطأ والسياقة بدون تأمين، وتم القبض عليه الجمعة الماضي ، وأحيل إلى السجن المدني فى مدينة روصو، ، بعد أن اعتقلته فرقة من الدرك من منزله فى العاصمة نواكشوط.