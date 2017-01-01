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حزب التكتل يدين اعتقال السناتور ولد غده


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 13 يوليوز 2017 - 06:06



حزب التكتل يدين اعتقال السناتور ولد غده
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دان حزب تكتل القوى الديمقراطية اليوم الخميس استمرار "الاعتقال التعسفي" فى حق عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده في سجن روصو ، مشيرا إلى أن النظام الموريتاني يصر على مصادرة الحريات العامة .

وقال الحزب المعارض فى بيان له إن ملف حادث السير ، أخذ ذريعة لسجن الشيخ محمد ولد غده، متهما النظام بتسخير القضاء لتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين، وفق البيان.

وطالب التكتل باطلاق سراح ولد غدة على الفور ، بعد دخوله فى إضراب عن الطعام ، مؤكدا أنه يحمل النظام المسؤولية التامة عن سلامته.

واستنكر الحزب ما أسماه "توظيف النظام القائم للقضاء، خدمة لنزواته الاستبدادية" ، على حد تعبيره.

وستتم محاكمة السناتور محمد ولد غده اليوم بتهمة القتل والجرح خطأ والسياقة بدون تأمين، وتم القبض عليه الجمعة الماضي ، وأحيل إلى السجن المدني فى مدينة روصو، ، بعد أن اعتقلته فرقة من الدرك من منزله فى العاصمة نواكشوط.


الكلمات المفتاحية : حادث, مجلس الشيوخ, موريتانيا, ولد غده
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