حزب: السلطات مسؤولة عن الحرائق الرعوية





حمل حزب اتحاد قوي التقدم المعارض السلطات الموريتانية، مسؤولية ما قال إنها حرائق التهمت خلال الأسبوع الماضي، مساحات رعوية واسعة في ولاية لعصابة.





وقال الحزب في بيان له إن هذه الحرائق تضاعف قلق المنمين على المخزون الرعوي الصيفي، في ظل تأخر الحكومة عن أي تدخل حتى الآن لشق الطرق الواقية من الحرائق .





واعتبر البيان أن المصالح البيئية في الولاية، تفتقر للوسائل الضرورية للتدخل في مثل هذه الكوارث، في طل التباطئ في شق الطرق الواقية من الحرائق





وطالب الحزب السلطات بتزويد المصالح البيئية، بالمعدات اللازمة للتدخل والإطفاء؛ موجها نداء عاجلا للسلطات العمومية من أجل القيام بشق الطرق الواقية من الحرائق في أسرع وقت .

