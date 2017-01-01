حزب "اللقاء" المعارض يقرر المشاركة فى الاستفتاء





أعلن حزب اللقاء الديمقراطي ، المنضوي تحت لائحة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة اليوم الثلاثاء المشاركة ، فى الاستفتاء المزمع إقامته مطلع الشهر المقبل .



وقال رئيس الحزب محفوظ ولد بتاح فى مؤتمر صحفي ، إنهم قرروا المشاركة فى الاستفتاء ، والتصويت ب "لا" من أجل أن لا يتم تمرير التعديلات الدستورية عبر الشعب .



وأوضح ولد بتاح أن المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة مر بمرحليتن ، حيث شارك فى المرحلة الأولى فى التسجيل على اللوائح الانتخابية ، لكن فى مرحلته الثانية قرر معظم الأحزاب المقاطعة التامة للاستفتاء ، وهو ما يرفضه حزب اللقاء ، وفق تعبيره.



وأكد أن الحزب قرر المشاركة فى الاستفتاء من أجل الوقوف فى وجه هذه التعديلات الدستورية ، وكسر هيمنة الحاكم التى تسيطر على العقليات فى موريتانيا ، على حد تعبيره.



وكانت مصادر "صحرا ميديا" قد أكدت أمس أن المعارضة الموريتانية ، التى تضم المنتدى و عدة أحزاب معارضة وحركة "ايرا" قررت مقاطعة الاستفتاء بصفة تامة .