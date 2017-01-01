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حزب "اللقاء" المعارض يقرر المشاركة فى الاستفتاء


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 4 يوليوز 2017 - 14:41



حزب "اللقاء" المعارض يقرر المشاركة فى الاستفتاء
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أعلن حزب اللقاء الديمقراطي ، المنضوي تحت لائحة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة اليوم الثلاثاء المشاركة ، فى الاستفتاء المزمع إقامته مطلع الشهر المقبل .

وقال رئيس الحزب محفوظ ولد بتاح فى مؤتمر صحفي ، إنهم قرروا المشاركة فى الاستفتاء ، والتصويت ب "لا" من أجل أن لا يتم تمرير التعديلات الدستورية عبر الشعب .

وأوضح ولد بتاح أن المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة مر بمرحليتن ، حيث شارك فى المرحلة الأولى فى التسجيل على اللوائح الانتخابية ، لكن فى مرحلته الثانية قرر معظم الأحزاب المقاطعة التامة للاستفتاء ، وهو ما يرفضه حزب اللقاء ، وفق تعبيره.

وأكد أن الحزب قرر المشاركة فى الاستفتاء من أجل الوقوف فى وجه هذه التعديلات الدستورية ، وكسر هيمنة الحاكم التى تسيطر على العقليات فى موريتانيا ، على حد تعبيره.

وكانت مصادر "صحرا ميديا" قد أكدت أمس أن المعارضة الموريتانية ، التى تضم المنتدى و عدة أحزاب معارضة وحركة "ايرا" قررت مقاطعة الاستفتاء بصفة تامة .


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, اللقاء, معارضة . موريتانيا
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