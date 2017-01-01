حزب اللقاء: بطاقات استفتاء الـ5 أغسطس غير دقيقة

قال حزب اللقاء الديمقراطي مساء اليوم الخميس إن بطاقتي التصويت اللتين ستستعملان في استفتاء الـ 5 أغسطس تثيران شكوكا قوية، ناتجة عن عدم دقة النصوص، التي يراد الاستفتاء عليها.



وأكد الحزب أن البطاقة الزرقاء تبدو ناقصة بخصوص تحديد موضوع الاستفتاء، "حيث تكتفي بذكر المادة رقم 8 من دستور 20 يوليو 1991، دون أن تحدد أنها تعني العلم الوطني، "والبطاقة الصفراء يبقى مضمونها لا يذكر ولا يحدد حتى أرقام المواد التي يراد الاستفتاء حولها، حيث لم تزد البطاقة على، هل تصادقون على مشروع القانون الدستوري الاستفتائي المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 ".



وقال الحزب المنضوي تحت لائحة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إنه لاحظ بعض التجاوزات، التي تعتبر إخلالا بواجب حياد أجهزة الدولة، من خلال حملة إكراه واسعة، تمارسها السلطات السياسية والإدارية على الموظفين، "بحيث أفقدتهم حقهم في حرية الانتماء السياسي، وحقهم في التصويت لمن يجسد قناعتهم".



وأضاف الحزب أن هذه الحملة تشكل خروقات سافرة لقوانين الدولة، مطالبا المستقلة للانتخابات بالقيام بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية، "التي من ضمنها السهر على حرية وشفافية الانتخابات".



وكان حزب اللقاء الديمقراطي المعارض، أعلن مؤخرا مشاركته، في الاستفتاء المزمع إقامته مطلع الشهر المقبل .