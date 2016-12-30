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حزب تواصل: مخاطر تهدد البلاد بفعل الأزمة السياسية


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 30 ديسمبر 2016 - 10:10



حزب تواصل: مخاطر تهدد البلاد بفعل الأزمة السياسية
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 قال رئيس مجلس شورى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض الصوفي ولد الشيباني، إن استمرار ما وصفها بالأزمة السياسية، وتصاعد الخطاب الفئوي والانفصالي، يزيد المخاطر التي تواجه أمن البلاد واستقرارها.
 
وأضاف ولد الصوفي خلال كلمته في افتتاح الدورة السادسة لمجلس شورى "تواصل" أن الحوار الأخير الذي أجراه "النظام في غياب أكبر الكتل والأحزاب السياسية المعارضة في البلاد، زاد من حدة الأزمة".
 
و  اتهم النظام الحاكم باتركيزعلى تعديل الدستور وتغيير رموز البلد، بدل أن يسهم في التقريب بين مكونات المشهد الوطني، ويستجيب لمطالب المعارضة في توفير الشروط الضرورية لحياة سياسية طبيعية ومتكافئة الفرص،  وفق تعبيره.

وقال ولد الصوفي إن العلم والنشيد  يشكلان جزء أساسيا من هوية وتاريخ البلد،  وتغييرهما بطبيعة الحال من الأمور المرفوضة ليس فقط من طرف المعارضة بل أيضا من طرف الكثيرين داخل صفوف الموالاة.
 
واعتبر رئيس مجلس شوري تواصل أن مشاكل المواطن الموريتاني تتعقد يوما بعد يوم، بفعل السياسات المتبعة من طرف النظام، والتي عمقت معاناة المواطنين بفعل ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية و تزايد أعداد العاطلين وخصوصا من الخريجين والمسرحين من شركات القطاع الخاص ومن المؤسسات العمومية.

وأكد ولد الصوفي أن الحكومة الموريتانية فشلت في توفير الأمن للمواطنين في منازلهم وأسواقهم، ما حدا بهم إلى التظاهر أكثر من مرة، في مشهد غير مألوف للمطالبة بتأمينهم ضد عصابات الجريمة والسطو، وفق تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, الحكومة, الحوار, المعارضة, تواصل


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