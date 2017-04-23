حزب "تواصل" يحضر أطره للمؤتمر الثالث



عقد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، ملتقى تكوينياً لصالح أطره تحضيراً للمؤتمر الوطني الثالث الذي يتجدد خلاله قيادة الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان الموريتاني.



ومن المنتظر أن يختتم الملتقى التكويني الذي تشرف عليه أمانة التكوين والاتصال في الحزب، اليوم الأحد بلقاء يجمع أطر الحزب برئيسه محمد جميل منصور.



وكان هذا الملتقى التكويني قد انطلق يوم الجمعة الماضي، وشهد عدة عروض بدأت بعرض قدمه رئيس لجنة تحضير المؤتمر الثالث المهندس أحمدو ولد أمباله، حول طبيعة اللجنة ولجانها الفرعية ومهامها.



ويأتي هذا الملتقى التكويني الثالث من نوعه، المنظم من طرف حزب "تواصل"، تحت شعار "بالتكوين الفعال نطور الأداء ونحقق الريادة".



النشاط الأول في الملتقى بعد افتتاحه كان عرضاً قدمه عضو المكتب السياسي للحزب أحمدو ولد الوديعة حول رؤية حزب "تواصل" للوحدة الوطنية، فيما قدم المهندس أحمدو ولد أمباله عرضاً عن القوى السياسية ومراكز النفوذ.



ويستعد حزب "تواصل" الذي يعد أحد أبرز الأحزاب السياسية في موريتانيا، لعقد مؤتمره الوطني الثالث من أجل انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد إكمال الرئيس الحالي محمد جميل منصور لولايتين متتاليتين هما اللذان يسمح بهما النظام الداخلي للحزب.

