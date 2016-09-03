حزب "تواصل" يدعو السلطات لإنقاذ الجالية في الغابون

مقتل شخصين في هجوم على مكتب للجمارك ببوركينافاسو

248عملية مكافحة للجراد وعلاج أكثر من 8000 هكتار

الحكومة توزع 150 مليون أوقية في أطار وعين أهل الطائع

مالي: مسلحون يستولون على بلدة استراتيجية بالوسط

لجنة الأهلة تعلن السبت أول أيام ذى الحجة

سامسونغ تسحب كلاكسي نوت 7 بعد اشتعالها أثناء الشحن

منتخب موريتانيا يضمن المركز الثاني في تصفيات الكان

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات

خواطر حول القمة العربية في نواكشوط

الدكتور محمد الحنفي بن دهاه
خواطر حول القمة العربية في نواكشوط
مع أنني لست سياسيا ولا مهتما بالشأن السياسي إلا أنني تابعت باهتمام بالغ مجريات القمة العربية في
Sahara Media Agency : مقتل شخصين في هجوم على مكتب للجمارك ببوركينافاسو https://t.co/VB2BO1G0GC
السبت 3 سبتمبر - 15:22
Sahara Media Agency : 248عملية مكافحة للجراد وعلاج أكثر من 8000 هكتار https://t.co/RBlripV3C0
السبت 3 سبتمبر - 15:22
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

حزب "تواصل" يدعو السلطات لإنقاذ الجالية في الغابون


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 3 سبتمبر 2016 - 15:16



حزب "تواصل" يدعو السلطات لإنقاذ الجالية في الغابون
مواضيع ذات صلة
 
دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض في موريتانيا الجهات الحكومية إلى إنقاذ الجالية في الغابون وتحمل مسؤولياتها واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لسلامتهم ووقف أعمال النهب التي يتعرضون لهـا.
 
وقال الحزب في بيان وزعه اليوم السبت إنه يتابع منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في الغابون ما تتعرض له الجالية الموريتانية هناك من استهداف شمل نهب مؤسسات ومحال تجارية مملوكة لموريتانيين، معلنا تضامنه مع كل الموريتانيـين في الغابون، وخاصة الذين تعـرضت ممتلكاتهم للنهب.
 
وأضاف أنه يحمل الجهات الحكومية مسؤولية عجز جهازها الدبلوماسي عن متابعة وضعية الموريتانيين في الخارج من خلال رؤية دبلوماسية تحول دون تكرار هذا النوع من الحوادث التي طالما عانت منها الجاليات الموريتانية في الخارج٠

وكان المتحدث باسم الجالية الموريتانية في الغابون لمرابط ولد محمد، قد أكد في تصريح لـ"صحراء ميديا" أنه أجرى اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حول أوضاع الجالية في ظل تدهور الوضع الأمني في الغابون. 
  
وقال ولد محمد، أن  ولد عبد العزيز أعطى تعليماته من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تأمين أفراد الجالية وجمعهم في مكان واحد. 
  
وأوضح ولد عبد العزيز أن السلطات الموريتانية تتابع عن كثب أوضاع الجالية في الغابون، وتعمل على ضمان سلامتهم وأمن ممتلكاتهم. 
  
وكانت الجالية قد أطلقت نداء استغاثة يوم الخميس طالبت فيه السلطات بالتدخل من أجل تأمينهم بعد نهب عدد من المحلات الموريتانية في كبريات المدن بالغابون. 


الكلمات المفتاحية : الغابون, جالية, حزب تواصل, عنف


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة