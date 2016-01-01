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Sahara Media Agency : المعارضة في موريتانيا تجدد رفضها لتعديل الدستور https://t.co/vJnGLQm4kJ
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حزب "حاتم" يوجه رسالة إلى الجيش الموريتاني


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 29 نونبر 2016 - 11:37



حزب "حاتم" يوجه رسالة إلى الجيش الموريتاني
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حث حزب الإتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم"  الجيش الموريتاني على أن يكون جيشا جمهوريا حاميا للحوزة الترابية ومضحيا من أجل موريتانيا، معبرا عن تهنئته للجيش بعيده السنوي .


وأعلن الحزب في بيان وزعه اليوم الثلاثاء أنه يرفض تغيير العلم والنشيد في ظل عدم إجماع وطني على تلك التغيرات، مشيرا إلى رفضه أي تغييرات دستورية تدخل ضمن المساس بالمواد المحصنة في الدستور.


وشدد الحزب على ضرورة الحواربمشاركة جميع الأطياف الوطنية ، معتبرا أنه الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة التي تعيشها موريتانيا، وفق ما جاء في البيان.

وأكد الحزب أن موريتانيا تعاني من أزمة متعددة ساهم فيها النظام الحالي بتعميقها وتفاقمها، مشيرا إلى أن العمل من أجلها بات ضرورة ملحلة من أجل إبقاء القوى "المؤمنة بموريتانيا موحدة ولجميع أبنائها"، حسب البيان.

وعبر الحزب في بيانه عن تهنئته للشعب الموريتاني بالذكرى ال56 لما تحقق من استقلال،معبرا عن أمله أن يكون هذا العيد فرصة  لاستخلاص الدروس وسعيا للنهوض بالدولة عبر بناء مؤسسي وديناميكية تغيير تستوعب كل الموريتانيين.



الكلمات المفتاحية : تمام, جمهورية, جيش


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