حزب سياسي: دعوات الحكم الذاتي في الجنوب مرفوضة



دعا حزب الوحدة والتنمية السلطات الموريتانية إلى مواجهة المطالب التي عبرت عنها مؤخراً بعض الحركات من العاصمة الفرنسية باريس، تطالب بحكم ذاتي في الجنوب الموريتاني.



وقال الحزب المنخرط في صفوف الأغلبية الرئاسية، إن على السلطات أن تكون "صارمة" في الوقوف في وجه هذه المطالب التي وصفها بـ"الخطيرة".



وأوضح الأمين العام لحزب الوحدة والتنمية والنائب في البرلمان الموريتاني الشيخ بوي ولد شيخنا، أن "دعوة حركة افلام لحكم ذاتي في الجنوب الموريتاني مرفوضة من طرف كافة الشرائح الموريتانية".



وشدد النائب البرلماني على أن "هنالك جماعات تعمل من خارج البلاد، وتريد النيل من أمن واستقرار البلد"، مشيراً إلى أهمية أن يتصدى الجميع لهذه الجماعات.



وخلص ولد شيخنا إلى القول إنه "من واجب جميع الأحزاب السياسية، معارضة وموالاة، الوقوف ضد هذه الدعوات التي يسعى أصحابها إلى طمس هوية موريتانيا العربية والأفريقية"، وفق تعبيره.

