حزب معارض يرفض تمويلاً من الخزينة العامة للدولة



أعلن حزب اللقاء الديمقراطي أنه رفض تمويلاً مقدماً من الخزينة العامة للدولة لصالح الأحزاب المشاركة في الاستفتاء الشعبي المنظم يوم 05 أغسطس المقبل، وبرر ذلك الرفض بأنه "دعم غير قانوني".



الحزب الناشط في صفوف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في البلاد، دعا إلى التصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية، وذلك ما يعني المشاركة في الاستفتاء، على النقيض من بقية الأحزاب المعارضة التي دعت إلى المقاطعة والامتناع عن التصويت.



وقال الحزب المعارض في بيان صحفي وزعه مساء أمس الخميس، إن أمين المالية في الحزب تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص قال إنه من الخزينة العامة للدولة، طلب منه رقم حساب للحزب، بغية تحويل مبلغ مالي لصالحه من طرف الخزينة العامة للدولة.



ويضيف البيان أن "أمين مالية الحزب طلب مهلة لعرض الموضوع على قيادة الحزب، فكان قرارها الرفض التام، لقبول أي مبلغ من الخزينة العامة للدولة".



وقدم البيان عدة تبريرات لقرار الرفض أولها أنه "دعم غير قانوني، وخارج الإطار، الذي يحدده القانون، وما دام حزب اللقاء قد قاطع الانتخابات البلدية السابقة، فإنه لا يحق له تلقي أي مبلغ من خزينة الدولة، حسب القانون المنظم لتمويل الأحزاب السياسية".



كما أشار الحزب إلى أن "هذا الدعم المقدم للأحزاب المشاركة في هذا الاستفتاء، يمثل استباحة للمال العام وسطوا عليه، دون مسوغ شرعي"، وفق نص البيان.



وخلص الحزب المعارض إلى القول إنه "لن يشارك في نهب المال العام.. وهو قرار نابع من موقفنا الرسمي، المستند إلى قناعة راسخة بأن هذا الدعم لا سند قانوني له، وبالتالي، فنحن نرفض المشاركة في عملية سطو كهذه".

