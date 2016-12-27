محادثات هاتفية بين الرئيس الموريتاني والعاهل المغربي

الرئيس الموريتاني يلتقي برئيس الحكومة المغربية

حزب معارض يطالب بتأميم الأراضي غير الشرعية

وزير الاقتصاد يشيد باتفاقية الاستثمار مع السودان

ترامب يناقش الاضطرابات في ليبيا وبلدان أفريقية

رئيس الحكومة المغربية في زيارة رسمية لنواكشوط

قوى التقدم يدين المسيء ويحذر من "الإسلاموفوبيا"

موريتانيا: المنتدى يشيد ببيان الخارجية المغربية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | حزب معارض يطالب بتأميم الأراضي غير الشرعية https://t.co/vgjvs5kUW5حزب-معارض-يطالب-بتأميم-الأراضي-غير-… https://t.co/TD6IobIWOO
الثلاثاء 27 ديسمبر - 12:37
Sahara Media Agency : وزير الاقتصاد يشيد باتفاقية الاستثمار مع السودان https://t.co/mFcf8C3ndI
الثلاثاء 27 ديسمبر - 11:41
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

حزب معارض يطالب بتأميم الأراضي غير الشرعية


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 - 11:17



حزب معارض يطالب بتأميم الأراضي غير الشرعية
مواضيع ذات صلة

طالب حزب اتحاد قوى التقدم المعارض بتأميم جميع الأراضي غير المملوكة بصفة شرعية واضحة، محذراً من الأزمات العقارية والخلافات التي تنشب من حين لآخر بين المجتمعات التقليدية.
 
ودعا الحزب في بيان وزعه اليوم الثلاثاء، السلطات الجهوية بولاية لعصابه، شرقي موريتانيا، إلى فض النزاعات العقارية بشكل عاجل وعادل بين السكان، مؤكداً ضرورة عدم الانحياز لطرف دون الآخر.
 
وتأتي هذه المطالبة بعد أحداث شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي، أصيب خلالها أحد المواطنين بجروح وصفها الحزب بـ"الخطيرة".
 
وعبر الحزب عن أسفه البالغ لما حدث، داعيا أطراف النزاع إلى ضبط النفس وتغليب الوئام الأهلي والأخوة والمصالح المشتركة، بعيدا عن اللجوء إلى العنف كوسيلة لحل مثل هذه النزاعات.
 
وطالب الحزب بتأميم الأراضي غير المملوكة بشكل شرعي وواضح وجعلها خدمة للجميع، وحل المشاكل العقارية النائمة التي تعجز الإدارة عن حلها أو تتعمده، وفق البيان.
 
وأكد البيان أن هذا النوع من النزاعات هو ما يسفر في النهاية عن صراعات وفتن بين فئات الشعب دون معرفة ما قد تؤول إليه الأمور من تهديد للوحدة الوطنية.
 


الكلمات المفتاحية : أراضي, تأميم, معارضة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة