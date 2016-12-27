حزب معارض يطالب بتأميم الأراضي غير الشرعية



طالب حزب اتحاد قوى التقدم المعارض بتأميم جميع الأراضي غير المملوكة بصفة شرعية واضحة، محذراً من الأزمات العقارية والخلافات التي تنشب من حين لآخر بين المجتمعات التقليدية.



ودعا الحزب في بيان وزعه اليوم الثلاثاء، السلطات الجهوية بولاية لعصابه، شرقي موريتانيا، إلى فض النزاعات العقارية بشكل عاجل وعادل بين السكان، مؤكداً ضرورة عدم الانحياز لطرف دون الآخر.



وتأتي هذه المطالبة بعد أحداث شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي، أصيب خلالها أحد المواطنين بجروح وصفها الحزب بـ"الخطيرة".



وعبر الحزب عن أسفه البالغ لما حدث، داعيا أطراف النزاع إلى ضبط النفس وتغليب الوئام الأهلي والأخوة والمصالح المشتركة، بعيدا عن اللجوء إلى العنف كوسيلة لحل مثل هذه النزاعات.



وطالب الحزب بتأميم الأراضي غير المملوكة بشكل شرعي وواضح وجعلها خدمة للجميع، وحل المشاكل العقارية النائمة التي تعجز الإدارة عن حلها أو تتعمده، وفق البيان.



وأكد البيان أن هذا النوع من النزاعات هو ما يسفر في النهاية عن صراعات وفتن بين فئات الشعب دون معرفة ما قد تؤول إليه الأمور من تهديد للوحدة الوطنية.

