حزب موريتاني يدعو الغامبيين للحفاظ على انتصار ديمقراطيتهم





حث حزب اتحاد قوى التقدم المعارض فى موريتانيا الشعب الغامبي على اليقظة لإفشال أي مسعى يستهدف إجهاض انتصاره الذي وصفه بالهام، بعد فوز مرشح المعارضة في الانتخابات الأخيرة.



وقال الحزب في بيان إنه "بقدر ما يعتبر هذا التغيير انتصارا للشعب الغامبي، ولمختلف أطيافه السياسية، فإنه يمثل انتصارا جديدا آخر لشعوب المنطقة، التي تناضل من أجل التحرر من أنظمتها الاستبدادية.



وعزا الحزب المعارض هذا التحول المفاجئ في غامبيا إلى عدة أسباب، "لعل أبرزها تلك الهبة الشعبية العارمة، التي لم يستطع النظام التصدي لها، والناجمة عن تراكمات أخطائه لأكثر من عقدين من الزمن" حسب البيان .



وكانت المعارضة الغامبية، قد نجحت في إنهاء حكم "يحي جامي" الذي استمر 22 عاما، وذلك بعد فوز مرشحها الموحد "آدم بارو" في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي