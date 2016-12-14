حزب موريتاني يدعو لوقف "إبادة" السوريين



دعا حزب اتحاد قوى التقدم المعارض فى موريتانيا إلى موقف دولي صارم لوقف إبادة الشعب السوري، جراء الهجوم الذي وصفه ب "الهمجي "لجيش النظام السوري والقصف الوحشي لسلاح الجو الروسي، المتواصلين منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي .



وقال الحزب في بيان وزعه اليوم إن مدينة حلب تحولت إلى أنقاض و جثث و أشلاء، مشيرا إلى أن الموت لم يقتصر على حلب بل الضمير العالمي المتفرج على مدينة تحترق بالكامل ولا مطافئ لها إلا دموع الأرامل والثكالى، وفق تعبير الحزب.



وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع الشعب السوري الشقيق، داعيا كافة أحرار العالم إلى مؤازرته ووضع حد فوري لهذه المجازر، حسب تعبيره.

