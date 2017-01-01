حزب موريتاني ينوه بتعيين المغرب سفيرا جديدا بنواكشوط



نوه حزب الصواب الموريتاني بتعيين المغرب سفيرا له في نواكشوط، معتبرا أن الخطوة تمثل نقطة ضوء مهمة في العلاقات البينية داخل الفضاء المغاربي، والساحة العربية عموما.



وأضاف الحزب في بيان اليوم الاثنين، أن هذا التعيين جاء في زمن "يطبق عليه التشاؤوم ويسوده ظرف حالك من التمزق والإحباط من كل ما يصدر من النظام الرسمي العربي".



وطالب الحزب بالضغط على الحكومات في بلاد المغرب العربي في اتجاه تعزيز التعاون والتضامن في ما بينها و لو في حدوده الدنيا واستغلال ما تحظى به دول الاتحاد من ثروات .



وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد عين الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، عدداً من السفراء في بعض دول العالم، من ضمنها موريتانيا.



وتم تعيين حميد شبار في منصب سفيرللمغرب لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بعد شغور هذا المنصب لستة أشهر إثر وفاة السفير لسابق عبد الرحمن بن عمر.

