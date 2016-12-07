حزب موريتاني يهنئ معارضة غامبيا ورئيسها المنتخب



هنأ حزب الإتحاد و التغيير الموريتاني ( حاتم) الشعب الغامبي بمناسبة فوز مرشح المعارضة آداما بارو بالانتخابات الرئاسية التى جرت الأسبوع الماضي.



وخص الحزب الموريتاني المعارض الرئيس المنتخب بارو، والذين سعوا لإحداث هذا التغييرالسلمي بالتهنئة على ما وصفه بالنصر الكبير.



ودعا الحزب فى بيان وزعه اليوم الأربعاء الغامبيين إلى بدء بناء وطنهم "بعيدا عن البقاء أسرى عذابات الماضي مع ماتعنيه من ثأر وانتقام وأن لا يكون ثمن الحرية إعادة سلخ الشعب الغامبي عن قيمه الدينية وعن جذوره".



ونبه البيان إلى أنه "يحق لإفريقيا أن تفخر بهذه التجربة التي تأتي تتويجا لمسار نضالي قوي خاضه هذا الشعب الإفريقي الشقيق ضد طاغيته ليتمكن من رجمه في النهاية بأحجار التصويت" .



وأبدى حاتم أمله فى أن يسهم هذا الدرس في "وأد الأحلام المريضة والهلوسات الشيطانية التي يسعى البعض من خلالها لإجهاض التحول الديمقراطي في موريتانيا عبر تأليه الجالس على الكرسي والتسويق للحكم الفردي الرديء"، وفق تعبيره .



وانتهى البيان إلى الدعوة إلى تعزيز العلاقات "المتميزة أصلا يين بلادنا وغامبيا في ظل هذا التحول الديمقراطي لما يعنيه ذلك من خلق فرص تنمية حقيقية لشعبي البلدين الشقيقين".

