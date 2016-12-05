حزب "نداء الوطن" يعقد مؤتمره التأسيسي



عقد حزب "نداء الوطن"، أمس الأحد بقصر المؤتمرات في نواكشوط، مؤتمره التأسيسي الأول تحت شعار "لبيك يا وطن".



وأبرز رئيس الحزب داوود ولد أحمد عيشة لدى افتتاح المؤتمر أن الحزب يسعى إلى خلق نهضة تنموية شاملة في البلد في ظل تماسك وتكاتف واتحاد كافة الموريتانيين .



ودعا رئيس الحزب ذوي الأفكار النيرة والرؤى البناءة إلى الانضمام لهذا لحزب الذي يرحب بالمبادرات الخلاقة ، حسب تعبيره.



وأضاف أن حزب نداء الوطن استطاع رغم حداثة تكوينه والعقبات التي واجهته، أن يستقطب نخبة من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع تتقاسم الإيمان بقيم الديمقراطية ، مشيرا إلى اللحمة الاجتماعية في موريتانيا أقوى من كل المؤثرات الخارجية والمحلية؛ لأنها تأسست على قاعدة متينة هي الثقافة الإسلامية السمحة، وعبقرية المجتمع الموريتاني.



ورخصت السلطات الموريتانية منتصف شهر اكتوبر الماضي ، لحزب نداء الوطن المعروف اختصاراً بـ"نو"، الذي يرأسه الناشط السياسي داوود ولد أحمد عيشة.



ويأتي ترخيص الحزب بعد 7 أشهر من إيداع ملفه لدى الوزارة ويسعي الحزب الجديد حسب القائمين عليه لتحقيق عدة أهداف من أبرزها "تأسيس الدولة الوطنية في موريتانيا، وترسيخ الهوية العربية البيضانية الضاربة في جذور التاريخ الموريتاني".



وكان ولد أحمد عيشه قد برز في نقاشات صحفية خلال السنوات الأخيرة حول ملف العبودية في موريتانيا، وأثار الكثير من الجدل بتصريحاته الحادة.