المصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016

الجمعية الوطنية تناقش ميزانية وزارة الصحة

مستشفى "حَمَدْ" يتبرع لصالح مائتي أسرة

حزب "نداء الوطن" يعقد مؤتمره التأسيسي

مؤتمر دولي في السنغال حول الأمن في أفريقيا

موريتانيا: استغلال التعليم لحفظ الثروة البحرية

الحكومة تكشف محاور ميزانية العام المقبل

عزيز بنواكشوط بعد تدشين مشروع تابع للجيش

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : الجمعية الوطنية تناقش ميزانية وزارة الصحة https://t.co/TDhCMuUbyx
الاثنين 5 ديسمبر - 21:08
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | الجمعية الوطنية تناقش ميزانية وزارة الصحة https://t.co/vgjvs5kUW5الجمعية-الوطنية-تناقش-ميزانية-وزارة-الصحة_a32708.html
الاثنين 5 ديسمبر - 20:56
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

حزب "نداء الوطن" يعقد مؤتمره التأسيسي


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 5 ديسمبر 2016 - 18:31



حزب "نداء الوطن" يعقد مؤتمره التأسيسي
مواضيع ذات صلة

عقد حزب "نداء الوطن"، أمس  الأحد بقصر المؤتمرات في نواكشوط، مؤتمره التأسيسي الأول تحت شعار "لبيك يا وطن".
 
وأبرز رئيس الحزب داوود ولد أحمد عيشة لدى افتتاح المؤتمر أن الحزب يسعى إلى خلق نهضة تنموية شاملة في البلد في ظل تماسك وتكاتف واتحاد كافة الموريتانيين .

ودعا رئيس الحزب  ذوي الأفكار النيرة والرؤى البناءة إلى الانضمام لهذا لحزب الذي يرحب بالمبادرات الخلاقة ، حسب تعبيره.
 
وأضاف أن حزب نداء الوطن استطاع رغم حداثة تكوينه والعقبات التي واجهته، أن يستقطب نخبة من المواطنين من مختلف شرائح المجتمع تتقاسم الإيمان بقيم الديمقراطية ، مشيرا إلى اللحمة الاجتماعية في موريتانيا أقوى من كل المؤثرات الخارجية والمحلية؛ لأنها تأسست على قاعدة متينة هي الثقافة الإسلامية السمحة، وعبقرية المجتمع الموريتاني.

ورخصت السلطات الموريتانية منتصف شهر اكتوبر الماضي ، لحزب نداء الوطن المعروف اختصاراً بـ"نو"، الذي يرأسه الناشط السياسي داوود ولد أحمد عيشة.
 
ويأتي ترخيص الحزب بعد 7 أشهر من إيداع ملفه لدى الوزارة ويسعي الحزب الجديد حسب القائمين عليه لتحقيق عدة أهداف من أبرزها "تأسيس الدولة الوطنية في موريتانيا، وترسيخ الهوية العربية البيضانية الضاربة في جذور التاريخ الموريتاني".
 
وكان ولد أحمد عيشه قد برز في نقاشات صحفية خلال السنوات الأخيرة حول ملف العبودية في موريتانيا، وأثار الكثير من الجدل بتصريحاته الحادة.


الكلمات المفتاحية : حزب, مؤتمر


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة