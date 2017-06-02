حضور نتنياهو يخفض مستوى التمثيل فى قمة "الإيكواس"





تحتضن العاصمة الليبرية مونروفيا يومي السبت والأحد القمة الإقتصادية لقادة دول غرب افريقيا "الإكواس" ، لكن بلدانا وازنة فى المجموعة الإقتصادية قررت تقليص مستوى تمثيلها فى القمة إلى الحد الأدنى ، بعد الدعوة التى وجهتها إلين جونسون سيرليف ، رئيسة ليبيريا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحضور للقمة .





وأعلنت وزارة الخارجية المغربية أن ملك المغرب محمد السادس قرر التغيب عن قمة اقتصادية لقادة دول غرب افريقيا في ليبريا السبت والأحد إثر الجدل الدائر حول حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الاجتماع، رغم أن القمة كان من المفترض أن تناقش عدة قضايا واتفاقيات من بينها مسألة طلب المغرب الانضمام للتجمع "كعضو كامل" العضوية ،







وتسعى المغرب للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (الإكواس) بعد أن وافق الاتحاد الافريقي على إعادة عضوية المغرب بعد 33 عاما من خروجه، وتقدمت شهر فبراير الماضي بطلب للإنضمام إلى الإتحاد الإقتصادي لغرب افريقيا الذى يعود تأسيسه إلى عام 1975.







وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن الملك محمد السادس كان يعتزم حضور قمة "الإكواس" في مونروفيا السبت والأحد، حيث كان من المفترض أن تناقش الدول الأعضاء مسألة طلب المغرب ، لكنه قرر عدم الحضور لأن " بلدانا وازنة أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قررت تقليص مستوى تمثيلها في هذه القمة إلى الحد الأدنى بسبب عدم موافقتها على الدعوة الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي" ، وفق البيان.







وأوضحت الوزارة أن الملك "يأمل ألا يأتي حضوره الأول في قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في سياق من التوتر والجدل، ويحرص على تفادي كل خلط أو لبس".





ومن المنتظر أن يحضر نتانياهو القمة بدءا من الأحد على رأس وفد دبلوماسي واقتصادي كبير، ليلتقي في إطاره مع عدد من رؤساء الدول والحكومات من غرب إفريقيا حسب ما أعلن مكتبه.





وسيلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي كلمته أمام رؤساء الدول والمشاركين في المؤتمر كما سيعقد لقاءات سياسية مع رئيسة ليبيريا ومع عدد من رؤساء الدول الأخرى بما فيها توغو وساحل العاج، وفق البيان.





وأشارت مصادر إعلامية إلى أن شركات إسرائيلية أبدت اهتماماً بالمشاريع والاستثمارات المغربية الاقتصادية في أفريقيا، ومنها خط أنبوب الغاز مع نيجيريا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سيلقي خطاباً في القمة، للدعوة إلى تعاون إقليمي مع دول القارة.





وتسعى الرباط إلى تعزيز تواجدها الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء التي تستثمر فيه بلايين الدولارات، داعية إلى قيام تعاون إقليمي، ينهض بالتنمية الشاملة في ويزيد من فرص تقدمها وازدهارها، بالاعتماد على مواردها الطبيعية والبشرية وتكامل دولها.





ويُعدّ المغرب المستثمر الأول في غرب أفريقيا والثاني على مستوى القارة في قطاعات تمتد من المصارف والاتصالات، إلى الزراعة والسياحة والعقار والطاقات المتجددة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المغربية في القارة (منها استثمارات خليجية) نحو 4.8 بليون دولار العام الماضي.





وتمثل التجارة البينية مع دول جنوب الصحراء نحو 8 في المئة من المبادلات الخارجية المقدرة بـ60 بليون دولار.





