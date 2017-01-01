حضور ولد غده إلى محيط المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة



بدأت اليوم الخميس فى مدينة روصو التجهيزات لمحاكمة عضو مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني محمد ولد غده، الذى حضر إلى غرفة قرب المحكمة ، فى انتظار دخوله القاعة ، وسط تعزيزات أمنية مشددة خارج القاعة .



وحضر ولد غده فى سيارة شخصية مظللة ، وتم احتجازه فى غرفة خاصة فى انتظار تقديم ملفه أمام المحكمة .



وحسب معلومات خاصة ب "صحراء ميديا" فقد تمت برمجة ملف السناتور ولد غده ليكون الرابع و الأخير ، مما يعني أن توقيت المحاكمة ، قد يتأخر .



وتجمهر أهالي ولد غده و عدد من النشطاء أمام قاعة المحكمة ورددوا عبارات " لا لخنق الحريات" ،و " الحرية لولد غده"، و " لا للظلم" .



ودخل إلى القاعة عدد من أعضاء المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، ورئيس المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد ، وفريق الدفاع عن المتهم .



وسبق للنيابة أن أطلقت سراح السناتور ولد غده ، على أثر طلب من مجلس الشيوخ ، الغرفة العليا فى البرلمان الموريتاني ، لكن بعد أن انتهاء الدورة البرلمانية ، عادت السلطات لاعتقاله من جديد ، الجمعة الماضي .