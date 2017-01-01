حفل لتوقيع رواية "طيور النبع" في مدينة أصيلة المغربية



احتضنت مدينة أصيلة المغربية، أمس الخميس، الحفل الأول لتوقيع رواية "طيور النبع" للكاتب الموريتاني عبد الله محمدي، الصادرة عن "دار الجداول" في العاصمة اللبنانية بيروت.



وأقيم حفل توقيع رواية "طيور النبع" على هامش النسخة الثامنة والثلاثين من احتفالات موسم أصيلة الثقافي الدولي، والتي يشارك فيها مثقفون وكتاب وأدباء من العالم العربي وبقية بلدان العالم.



وكانت رواية "طيور النبع" قد صدرت قبل شهر عن دار الجداول اللبنانية، لينقل ولد محمدي من يطالع هذه الرواية من مدريد إلى نواكشوط، ومن بغداد إلى فلسطين، ثم إلى أدغال أفريقيا وغابات غينيا، ثم يعود إلى حضرات التصوف في الجنوب الموريتاني، على ضفاف نهر السنغال.



الرواية التي تعد من الحجم المتوسط (156 صفحة)، تعد ثالث مؤلف يصدر للكاتب عبد الله محمدي، إذ سبق أن ألف عام 2015 كتاب (تمبكتو وأخواتها)، وفي عام 2013 كتاب (يوميات صحفي في أفريقيا).



وبدأ ولد محمدي مسيرته كصحفي، عمل في البداية مع صحيفة "الشرق الأوسط" التي تصدر من لندن، ثم دخل عالم التلفزيون مع انطلاق تلفزيون "أم بي سي"، وبعد ذلك كان مراسلاً لقناة الجزيرة، تجول في أفريقيا وغطى العديد من الحروب والانقلاب نقل بعض تفاصيلها وحكاياتها في كتابه "يوميات صحفي في أفريقيا".

