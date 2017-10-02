حفل موسيقي بلاس فيغاس يتحول إلى مذبحة



فتح مسلح النار أثناء مهرجان لموسيقى الريف في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، صباح اليوم الاثنين، فقتل 20 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 100 قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.



وقال جوزيف لومباردو قائد شرطة لاس فيجاس في إفادة صحفية إن المشتبه به أمريكي من سكان لاس فيجاس وشن الهجوم بمفرده لكن السلطات تبحث عن امرأة ملامحها آسيوية قالت الشرطة إنها صاحبت المشتبه به.



ونفى لومباردو تقارير عن إطلاق نار في أماكن أخرى بالمنطقة. ويعتقد أن هناك بعض الضحايا من أفراد الشرطة الذين كانوا خارج نوبة عملهم.



وقال شهود على مواقع التواصل الاجتماعي إن إطلاق النار وقع في آخر ليلة من مهرجان (روت 91 هارفست) لموسيقى الريف الذي يستمر ثلاثة أيام ويحضره الآلاف.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية من بينها فوكس نيوز أن مغني موسيقى الريف الأمريكي جيسون ألدين كان يغني على المسرح في حوالي الساعة 10:45 مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي عندما وقع إطلاق النار لكنه لم يصب. وكان الحفل مقاما خارج منتجع وكازينو ماندالاي باي في المدينة التي تشتهر بنوادي لعب القمار في ولاية نيفادا.



وأشارت قناة (سي.إن.إن) إلى أن جميع الفنانين المشاركين في المهرجان بخير.



ولم تكشف الشرطة معلومات تشير إلى الدافع وراء إطلاق النار ولم تكشف عن هوية المشتبه به.



لكن إطلاق النار في لاس فيجاس أعاد إلى الأذهان إطلاق النار بشكل عشوائي أثناء حفل لموسيقى الروك في باريس عام 2015 مما أسفر عن مقتل 89 شخصا ووقع في إطار هجمات منسقة لإسلاميين متشددين أودت بحياة 130 شخصا.

