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حكومة شرق ليبيا تحظر دخول المواطنين الأمريكيين


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 27 سبتمبر 2017 - 19:30



حكومة شرق ليبيا تحظر دخول المواطنين الأمريكيين
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قالت الحكومة القائمة في شرق ليبيا اليوم الأربعاء إنها ستمنع دخول المواطنين الأمريكيين بعد أن أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليبيا في حظر سفر جديد إلى الولايات المتحدة.

وحكومة عبد الله الثني في شرق ليبيا متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر وتعارض حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس.

وقالت حكومة شرق ليبيا لدى إعلانها الحظر إنها ترد على "هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف المواطنين الليبيين ويضعهم في سلة واحدة مع الإرهابيين الذين تقاتلهم قواتنا المسلحة".

وليس واضحا متى أو كيف سيطبق الحظر الليبي على دخول الأمريكيين. وليبيا من بين ثماني دول شملها حظر سفر أمريكي جديد أعلن يوم الأحد الماضي وكانت أيضا ضمن أوامر منع سفر سابقة أصدرتها إدارة ترامب وقوبلت بالعديد من الاعتراضات القضائية.

وجاء في الحظر الأمريكي الجديد أن ليبيا تواجه "تحديات كبيرة في مجال تبادل عدة أنواع من المعلومات بينها معلومات السلامة العامة والمعلومات ذات الصلة بالإرهاب".

وجاء فيه أيضا أن ليبيا لديها أيضا "أوجه قصور كبيرة في بروتوكولات إدارة الهوية" وليست "متعاونة بالكامل فيما يتعلق باستقبال مواطنيها الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الولايات المتحدة".


الكلمات المفتاحية : امريكا, حكومة, ليبيا
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