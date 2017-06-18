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حكومة مالي: إصابة أحد منفذي الهجوم على "كانغابا"


باماكو - صحراء ميديا
الاحد 18 يونيو 2017 - 21:05



حكومة مالي: إصابة أحد منفذي الهجوم على "كانغابا"
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أعلنت الحكومة المالية أن أحد منفذي الهجوم الذي استهدف منتج "كانغابا" السياحي، مساء اليوم الأحد، أصيب قبل أن يتمكن من الانسحاب، وأصافت أن الهجوم أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة أربعة آخرين.
 
وقالت وزارة الأمن والحماية المدنية في مالي إن الحصيلة الأولية للهجوم هي قتيلان من ضمنه سيدة تحمل الجنسيتين الفرنسية والغابونية، بينما لم يتم حتى الآن تحديد هوية القتيل الثاني.
 
وأضافت الوزارة في بيان رسمي أن هنالك جريحان، أحدهما مدني والآخر من قوات الأمن المالية.
 
وقالت الوزارة في بيانها إن أحد المهاجمين أصيب خلال الهجوم، ولكنه تمكن من الفرار مخلفاً وراءه مسدساً وستة علب من الذخيرة، وقنينات ممتلئة بمواد متفجرة.
 
 ولم تكشف الوزارة عن عدد المهاجمين ولا إن كان ما يزال هنالك رهائن في المنتجع السياحي.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, باماكو, هجوم
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