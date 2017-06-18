باماكو: قتيلان في هجوم "كانغابا" وتحرير 20 رهينة

حكومة مالي تتهم "جهاديين مفترضين" بهجوم "كانغابا"

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Sahara Media Agency : صحراء ميديا | حكومة مالي تتهم "جهاديين" بهجوم كانغابا https://t.co/vgjvs5kUW5حكومة-مالي-تتهم-جهاديين-بهجوم-كانغابا_… https://t.co/ZkjuWfguCd
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حكومة مالي تتهم "جهاديين مفترضين" بهجوم "كانغابا"


باماكو - صحراء ميديا
الاحد 18 يونيو 2017 - 18:41



حكومة مالي تتهم "جهاديين مفترضين" بهجوم "كانغابا"
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قالت وزارة الأمن في دولة مالي إن الهجوم الذي يجري حالياً على منتجع كانغابا السياحي بالقرب من باماكو نفذه "جهاديون مفترضون"، من دون أن تعطي تفاصيل أخرى.
 
ويعد هذا هو أول تصريح رسمي من الحكومة على الهجوم الذي يستمر في هذه اللحظات، ويحتجز فيه عدد من الرهائن يعتقد أن من ضمنهم رعايا غربيون.
 
وقال مسؤول في الوزارة لـ"فرانس برس" إن الهجوم شنه "جهاديون مفترضون" تتصدى لهم القوات الخاصة المالية والجنود في عملية برخان الفرنسية وجنود الأمم المتحدة.
 
وقال المسؤول رافضا كشف هويته "هناك هجوم لجهاديين مفترضين على مخيم كنغابا (في باماكو). القوات الخاصة المالية بدعم من قوات برخان وقوة الأمم المتحدة أغلقت المنطقة وتقوم بتنفيذ عمليات" ضد المهاجمين.
 
من جهة أخرى قال متحدث باسم وزارة الأمن لـ"رويترز" إن مسلحين هاجموا منتجعا فاخرا يرتاده غربيون خارج باماكو عاصمة مالي.
 
ولم يكن لدى المتحدث أي تفاصيل أخرى عن الهجوم على المنتجع، إلى الشرق من باماكو لكنه قال إن الهجوم لا يزال مستمراً.
 


الكلمات المفتاحية : باماكو, مالي, هجوم
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