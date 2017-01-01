حكومة موريتانيا: اعتقال ولد غدة تم وفق القانون





قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ مساء اليوم الخميس إن اعتقال الشيخ محمد ولد احمد ولد غدة وإطلاق سراحه تما وفق المسطرة القانونية.





وأكد ولد الشيخ خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أن جميع إجراءات المتابعة في ملف ولد غدة كانت وفق المسطرة القانونية، "ولم تشبها أي شائبة لا من محاباة ولا من تعسف وإنما كانت تتسم بالحياد والمهنية".





وأضاف الوزير أن قضية اعتقال وتعليق اعتقال الشيخ محمد ولد غدة كانت واضحة والمواد التي أحالت إليها واضحة، "ومن اطلع على سجل المحاكم سيجد أن المسطرة كانت تتبع دائما مع القتل الخطإ وكيفت التهمة" بحسب تعبير الوزير.

