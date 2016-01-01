حكومة موريتانيا تتطلع لسد النقص الغذائي عبر الزراعة



قالت وزيرة الزراعة لمينة منت القطب ولد مم، اليوم الاثنين، إن الحكومة تعول على زراعة الخضروات من أجل سد النقص في الغذاء الذي تعاني منه موريتانيا.



وأوضحت الوزيرة خلال إطلاق الحملة الوطنية لزراعة الخضروات من تجكجه، أن التوجه نحو زراعة الخضروات "يدخل في إطار الخطة الوطنية للتنمية الزراعية التي تمت المصادقة عليها مؤخراً".



وأشارت الوزيرة في كلمة أمام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إلى أن القطاع الزراعي يستهدف في حملة الخضروات الحالية زراعة حوالي 5690 هكتاراً، مع إنتاج متوقع بحوالي 94 ألف طن من المحاصيل.



وكشفت بنت القطب أن القطاع الزراعي اتخذ إجراءات لإنجاح هذه الحملة تمثلت في تسييج ما يزيد على 120 كلم طولاً من مزارع الخضروات، وتوفير 100 طن من بذور البطاطا، و2500 كلغ من بذور الأصناف الأخرى، إضافة إلى توفير 304 وحدات ري متكاملة، 280 منها مجهزة بالطاقة الشمسية وتوفير 70 طنا من الأسمدة المركبة، وكميات معتبرة من المبيدات والمعدات الخاصة بمكافحة الآفات لصالح المزارع النموذجية وبعض التعاونيات.



وفي السياق نفسه، كان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد أشرف صباح اليوم في تجكجه عاصمة ولاية تكانت على انطلاق خملة زراعة الخضروات.

