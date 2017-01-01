دكار مدينة "بلا خبز" بسبب إضراب الخبازين

الرئيس الموريتاني يريد تطوير التعاون مع جورجيا

موريتانيا ترقب شهر رمضان ولجنة الأهلة تجتمع

بعد 17 عاماً.. "الكونكورد" يعود لمنصة التتويج

حكومة موريتانيا تعزي في ضحايا عاصفة وسط البلاد

مصر وغينيا تسعيان لمكافحة "الإرهاب" في الساحل

أزمة في المعهد العالي.. وصراع بين الأساتذة والإدارة

المغرب يعيد ترميم المدارس العتيقة بمدينة فاس

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : #موريتانيا ترقب شهر #رمضان https://t.co/HeQ0jVLze4
الجمعة 26 ماي - 11:29
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا ترقب شهر رمضان ولجنة الأهلة تجتمع https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-ترقب-شهر-رمضان-ولجنة-الأ… https://t.co/PCgsXhbZgt
الجمعة 26 ماي - 11:02
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

حكومة موريتانيا تعزي في ضحايا عاصفة وسط البلاد


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 25 ماي 2017 - 20:36



حكومة موريتانيا تعزي في ضحايا عاصفة وسط البلاد
مواضيع ذات صلة
 
 قدم وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، مساء اليوم الخميس، العزاء لإحدى الأسر في قرية تنبريهم بولاية تكانت، وسط موريتانيا، إثر وفاة عشرة من أفرادها وإصابة أربعة بجروح في عاصفة رملية الليلة قبل البارحة.
 
وقال ولد عبد الله إنه يقدم العزاء للأسرة المنكوبة باسم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مضيفا أنه يتمنى المغفرة للضحايا، وللجرحى الشفاء، شاكرا السلطات المحلية على سرعة التدخل، مؤكدا أن الواجب يتطلب ذلك.
 
من جانبه شكر المتحدث باسم الأسرة الرئيس محمد ولد عبد العزيز على ما سماه العناية التي يوليها للمواطن "حيثما كان"، كما شكر السلطات المحلية على "مؤازرتها" لهم من اللحظات الأولى لوقوع الكارثة.
 
 وكان وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله وصل مساء اليوم، إلى قرية تنبريهم التابعة لبلدية بوبكر بن عامر بولاية تكانت، صحبة والي تكانت سيدي مولود ولد ابراهيم بغية تقديم العزاء للأسرة المنكوبة.


الكلمات المفتاحية : تعزية, قتلى, وزير الداخلية
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة