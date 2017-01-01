حكومة موريتانيا تكون مائة شاب في مجال البناء



قامت الحكومة الموريتانية بتكوين مائة شاب في مجال البناء، وقد استمر هذا التكوين على مدى عدة أشهر واختتم أمس الأربعاء بحفل في العاصمة نواكشوط.



وجرى التكوين بالتعاون ما بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، وشركة البناء للصناعة والخدمات والأشغال العمومية.



وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال مختار ملل جا، أشاد بهذا التكوين وقال إنه "يتلاءم مع متطلبات سوق العمل التي هي بحاجة متزايدة لخبرات وطنية في مجال البنى التحتية وغيرها من المنشآت الاقتصادية".



وأشار الوزير إلى أن المستفيدين من التكوين ينحدرون من "أوساط هشة" تم انتقاؤهم من بين المتسربين من التعليم في ولايات نواكشوط الثلاث، وقال إنهم "تلقوا تكوينا مكثفا في المجالات النظرية والتطبيقية بغية تأهيلهم لولوج سوق العمل".



ويعاني الشباب الموريتاني من انتشار البطالة في صفوفه وفق ما تشير إلى ذلك أرقام صادرة عن منظمات دولية تقدر نسبة البطالة في أوساط الشباب بأكثر من 30 في المائة، بينما تشير الحكومة إلى أنها نجحت في تقلص البطالة إلى 10 في المائة.

