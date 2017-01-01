المقدرات المعدنية في موريتانيا تجاوزت 900 مؤشر‎

موريتانيا: لجنة الأهلة تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

حكومة موريتانيا تناقش أمن المصطافين على الشواطئ

موريتانيا: مشروع قانون يصف العلم الوطني الجديد

موريتانيا الشيوخ يصفون اعتقال ولد غدة "بالاختطاف"

الحجاج الموريتانيون يحرمون من ميقات أهل المدينة

موريتانيا: أمطار متفرقة على سبع ولايات داخل البلاد

موريتانيا:اجتماع الحكومة بعد عودة الوزراء من العطلة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : الحكومة في #موريتانيا تناقش حماية المصطافين https://t.co/GV7fAi7jxk
الخميس 24 غشت - 20:40
Sahara Media Agency : قانون لوصف العلم الجديد ! https://t.co/HrIOw4SI9x
الخميس 24 غشت - 20:39
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

حكومة موريتانيا تناقش أمن المصطافين على الشواطئ


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 24 غشت 2017 - 16:42



حكومة موريتانيا تناقش أمن المصطافين على الشواطئ
مواضيع ذات صلة

ناقشت الحكومة الموريتانية، في اجتماعها اليوم الخميس، قضية تأمين المصطافين على الشواطئ الموريتانية، وذلك بعد تزايد حوادث الغرق في هذه الفترات من كل عام.
 
وجاء في بيان رسمي صادر عن الحكومة في أعقاب اجتماعها، أن المجلس الحكومي استمع لتقرير مشترك قدمه وزيرا الصيد والاقتصاد البحري والداخلية واللامركزية.
 
وأوضح البيان الحكومي أن التقرير المشترك "يتعلق بإجراءات تأمين سباحة المصطافين على الشواطئ الموريتانية".
 
من جهة أخرى درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط مكافحة التلوث البحري (مخطط بولمار)، فيما قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
 
كما قدم من جانبه وزير الشباب والرياضة بيانين، أحدهما عن وضعية المخيمات الصيفية، والآخر يتعلق بالمرافق الرياضية.
 


الكلمات المفتاحية : أمن, حكومة, شواطئ, صيف
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة