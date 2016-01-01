حمالة الميناء: خروج الحاويات أثر على مداخيلنا



واصل حمالة ميناء نواكشوط المستقل إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثالث على التوالي، وذلك احتجاجاً على تفريغ الحاويات خارج الميناء، ما يعتبرونه مجحفاً في حقهم.



ويؤكد الحمالة المضربون أن تفريغ الحاويات خارج الميناء أثر بشكل كبير على مداخيلهم، فيما بقيت مداخيل الجمارك ورجال الأعمال ومكتب تشغيل اليد العاملة في الميناء "ثابتة ولم تتغير"، داعين إلى مراجعة الاتفاق المبرم سنة 2014.



ودخل الحمالة الأربعاء الماضي في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على استمرار العمل بنظام خروج الحاويات وتفريغها خارج الميناء، واعتبروا أن القرار "جائرا" بحقهم.



ودعت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا الحكومة إلى اتخاذ التدابير الضرورية بغية تعليق العمل بنظام خروج الحاويات المنبثق عن اتفاق 2014، ومواصلة العمل بالنظام الذي كان ساريا قبل الاتفاق إلى أن يتم اعتماد الإصلاحات المناسبة في أعقاب مفاوضات شاملة بين كافة الشركاء المعنيين.



وأعربت النقابة عن تضامنها مع الحركة الاحتجاجية لحمالة ميناء نواكشوط ودعمها لهم في نضالهم من أجل نيل مطالبهم التي وصفتها بـ"المشروعة".



ونفت النقابة أن تؤدي زيادة مداخيل الحمالة إلى زيادة الأسعار، مذكرة بأن الزيادة التي يطالب بها الحمالة لن تتجاوز غالبا أوقية واحدة للكيلوغرام الواحد.



وطالبت بفتح مفاوضات جادة تفضي إلى إيجاد حل توافقي بخصوص تنظيم عمل حمالة ميناء نواكشوط وتحسين ظروف عيشهم.

