حماية المستهلك تحذر من مخاطر حرق النفايات



حذرت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك من مخاطر حرق النفايات داخل الوسط الحضري لما ينجم عن ذلك من تلوث للهواء بمركبات وأبخرة ضارة كثاني أكسيد الكربون والتي لا يقتصر خطرها على عناصر البيئة بل لأنها تمرض الإنسان وتسبب في مضاعفات صحية كثيرة.



ودعا الدكتور عبد الرحمن ولد الرباني في ندوة عقدتها الجمعية أمس الأحد إلى التخلص من النفايات بطرق سلمية سواء بطمرها أو حرقها في أماكن بعيدة عن المدن والعمران وبشكل ينجسم مع حقوق الناس في العيش في وسط بيئي صحي والذي هو أحد حقوق المستهلك.



من جانبه نبه الأمين العام للجمعية الخليل ولد خيري من كثرة الشكاوى التي تلقتها الجمعية حول حرق النفايات في بعض مقاطعات نواكشوط مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض التنفس والربو و الحساسية ويشكل خطرا على المرضى والمواليد.



وأوضح في هذا السياق أن حماية المستهلك مسؤولية الجميع وهو الشعار الذي اتخذته الجمعية في تدويناتها داعيا المواطنين والمنتخبين إلى الايجابية في التفاعل مع أنشطة الجمعية .