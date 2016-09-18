حماية المستهلك تحقق في تلوث الخبز بالعناكب



أعلنت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك أنها تجري تحقيقاً في تلوث الخبز بالعناكب السامة، وذلك بعد شكوى من مواطن بوقوعه ضحية لهذا الخبز.



وقالت الجمعية إنها توصلت بشكوى من مواطن مقيم في توجنين، شمالي العاصمة نواكشوط، قال فيها إنه "وجد آثار عناكب على قطعة الخبز التي اشترى من الحانوت صباحا قصد الإفطار بها".



وأوضحت الجمعية أنها بدأت التحقيق في القضية التي وصفتها بـ"الخطيرة"، نظرا للسم الذي يوجد في العناكب، ولكن الجمعية اشتكت مما سمته "تدافع المسؤولية الذي يقف عائقا أمام تحقيق شيء في القضية".



وخلصت الجمعية إلى أن المخابز الموريتانية تعاني من غياب النظافة والصيانة وتكثر فيها اللامبالاة، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى مشاكل صحية في كثير من الحالات.

