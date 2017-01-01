حماية المستهلك تدعو لكشف حقيقة أرز البلاستيك





طالبت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك، السلطات الموريتانية، بالكشف عن نتائج التحقيق الذي قامت به الجهات المعنية، للتأكد من خلو الاسواق من الأرز البلاستيكي.





وقالت الجمعية في بيان لها إنها رصدت منذ عدة اشهر وجود نوعيات من الارز البلاستيكي في الاسواق الموريتانية، وطالبت حينها الجهات المعنية بالتحرك لمنع انتشارها بشكل أوسع.





واستنكرت الجمعية "محاولات التستر والتعتيم على كل ما من شأنه الاضرار بالمستهلكين، ويتعارض مع حقهم في التعرف على المعلومات الأساسية لأي منتج استهلاكي وكذا الحق في الأمان والسلامة".





جمعية حماية المستهلك أعلنت رفضها "إعطاء الموضوع زخما أكثر مما يستحق، بجعله قضية رأي عام، في الوقت الذي لا يعدو فيه الأمر مجرد المطالبة بالتأكد من مدى سلامة منتج معين للاستهلاك الآدمي ومطابقته لمواصفات الجودة والسلامة".





وجددت الجمعية "مطلبها بسرعة المصادقة على قانون خاص للمستهلك الموريتاني، كما هو الحال في البلدان المجاورة، وللحسم في الكثير من الاشكالات المطروحة، التي لا تزال تكبل جهود الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك وتعيق الارتقاء بحقوقه".





وكانت شكاوي من بعض المستهلكين الموريتانيين قد تعالت منذ بداية العام، من وجود ارز بلاستيكي في الاسواق المحلية، وهو ما نفته السلطات حينها.





غير أن القضية عادت للواجهة خلال الايام الأخيرة، بعد أن تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لوجود هذا النوع من الارز البلاستيكي في الاسواق والبيوت الموريتانية.

