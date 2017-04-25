حملة لحماية المصنفات الأدبية ومحاربة القرصنة

أطلقت السلطات الموريتانية يوم أمس الاثنين في ثلاث ولايات أياما تحسيسية حول حماية المصنفات الأدبية والفنية ومحاربة القرصنة. وحسب ما كشفت عنه وزارة الثقافة والصناعة التقليدية



التي تشرف على هذه الحملة فإن تنظيم هذه الأيام التحسيسية، يدخل في إطار تخليد موريتانيا لليومين العالميين للكتاب وحقوق المؤلف، والملكية الفكرية. وتتعلق مواضيع الأيام التحسيسية بمختلف المجالات ذات الصلة بالحماية الفكرية، من خلال حفظ المصنفات الأدبية والفنية ومحاربة القرصنة. وتشمل الحملة ثلاث ولايات هي "غورغل" و"غيدي ماغا" على ضفة النهر السينغالي ولاية "العصابه" في الشرق الموريتاني.



وقال المستشار المكلف بالتراث في الوزارة محمد المختار ولد سيد أحمد في كلمة بالمناسبة أن وتحتفل منظمة الأمم للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بيوم 23 ابريل كيوم عالمي للكتاب وحقوق المؤلف، خدمة للاقبال على الكتاب والمطالعة وفرصة للتذكير بأهمية المحافظة على حقوق المؤلف.