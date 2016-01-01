حملة للتوعية بحقوق المستهلك في مجال الاتصال



بدأت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك، أمس الأحد، حملة للتوعية بحقوق المستهلك في الاتصال، تدوم لمدة شهر من خلال لقاءات ونقاشات مفتوحة ووقفات وأنشطة توعوية مختلفة.



وأكد متدخلون في أولى جلسات النقاش المفتوح أن الهيئات المعنية بتوفير خدمات الاتصال في موريتانيا تعمل على انتهاك هذه الحقوق والضرب بها عرض الحائط.



وفي هذا السياق قال المحامي محمد المامي ولد مولاي أعل إن شركات الاتصال تعمل على خرق حقوق المستهلك على عدة مستويات، من أبرزها عدم مراعاة قواعد جودة واستمرار الاتصال ولا سريتها مع خرق ضوابط المنشئات الفنية المرابطة بالخدمة كأعمدة تقوية الاتصال وإضرارها بالأفراد والبيئة.



وأوضح المحامي أنه من حق المتضررين من رداءة الاتصال التقدم بتظلماتهم إلى سلطة التنظيم وفي حال عدم ردها يحق لهم التظلم لدى القضاء، مؤكدا وجود التزام قانوني وعقدي بين الشركات ومستخدمي الاتصال يلزمها بالتعويض في حال الضرر والإخلال بالتزاماتها نحوهم.



وقال إنه من مظاهر خرق حقوق المستهلك في مجال الاتصال عدم التزام سلطة التنظيم بنشر النصوص التشريعية والاجرائية المنظمة لعملها وعلاقاتها بالشركات ولا بإصدار مجلة نصف سنوية ولا تقديم تقرير سنوي عن مدى توفر الخدمة والاجراءات المتخذة لضمان جودتها واستمرارها.



وعلى مستوى شركات الاتصال قال المحامي إنها لم تلتزم بتقديم رقم مجاني للطوارئ والإسعاف رغم إلزامها قانونيا بذلك كما أنها لا تراعي ضوابط سرية المراسلات والاتصالات والتي تنص المادة 181 من القانون الجنائي على تجريم تسريبها؛ إلى جانب عدم مراعاة ضوابط تركيب هوائيات الاتصال والاشتراطات البيئة والصحية المطلوبة.



وقد أكدت المداخلات وجود تجاوزات عديدة ضد مستخدمي الاتصال في موريتانيا كعدم الشفافية في احتساب التسعيرة والتشويش والقطع المستمر للمكالمات ورداءة شبكة الانترنت وكل وسائل التحايل لاستنزاف جيوب المستهلكين وكذا الضوضاء والتلوث الإشعاعي والسمعي الناجم هوائيات التقوية في المدن.

