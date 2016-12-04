حملة للوقاية من الإعاقة وحوادث السير في موريتانيا





انطلت أمس من مدينة روصو جنوبي موريتانيا، الحملة الوطنية للتحسيس حول الوقاية من الإعاقة وحوادث السير.





وتشمل هذه الحملة ولايات اترارزه، ولبراكنه، وكوركول، وكيديماغا، والحوض الشرقي، والحوض الغربي





وجاء اطلاق الحملة، على هامش فعاليات العيد الدولي لذوي الإعاقة، باشراف من وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الموريتانية فاطمة منت حبيب.





وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية قد أشرفت أمس من روصو، على افتتاح فعاليات العيد الدولي لذوي الإعاقة، تحت شعار "بلوغ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ضمان للمستقبل الذي نريده".





و تم خلال الاحتفال بالعيد الدولي لذوي الإعاقة، توزيع بعض المواد الغذائية لصالح 200 أسرة، مقدمة من طرف مفوضية الأمن الغذائي، وتحويلات مادية لصالح الأطفال متعددي الإعاقة بالولاية، وكراسي متحركة، وعكازات لصالح بعض المَعاقين بولاية اترارزة

