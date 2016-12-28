حملة للوقاية من الطفيليات المعوية للأطفال شمال موريتانيا

وحسب الطبيب الرئيس في عاصمة ولاية آدرار محمد ولد أفيل فإن الحملة ذات أهمية بالنسبة للأطفال، لما في هذه الجرعات من علاج ووقاية من الأمراض، موضحا أن الفيتامين (أ) مضاد للعشي الليلي ويساعد على نمو الجسم عند الطفل

وتنظم الحملة كل ستة أشهر، وتدوم هذه المرة أربعة أيام، ويستفيد منها 7144 طفلا في ولاية .