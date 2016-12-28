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حملة للوقاية من الطفيليات المعوية للأطفال شمال موريتانيا


انواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 28 ديسمبر 2016 - 16:50



حملة للوقاية من الطفيليات المعوية للأطفال شمال موريتانيا
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أطلقت وزارة الصحة الموريتانية بمدينة أطار عاصمة ولاية آدرار شمالي موريتانيا اليوم الأربعاء، حملة صحية لتقطير فيتامين "أ" ومضادات الطفيليات للأطفال في الولاية.
وتستهدف الحملة الأطفال من ستة أشهر إلى 59 شهرا، كما تستهدف العلاج والوقاية من الطفيليات المعوية للأطفال، ما بين 12 شهرا و 59 شهرا.

وحسب الطبيب الرئيس في عاصمة ولاية آدرار محمد ولد أفيل فإن الحملة ذات أهمية بالنسبة للأطفال، لما في هذه الجرعات من علاج ووقاية من الأمراض، موضحا أن الفيتامين (أ) مضاد للعشي الليلي ويساعد على نمو الجسم عند الطفل.

وتنظم الحملة كل ستة أشهر، وتدوم هذه المرة أربعة أيام، ويستفيد منها 7144 طفلا في ولاية .


الكلمات المفتاحية : أطفال, تلقيح, تلقيح الأطفال


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