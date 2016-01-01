خاصية مثيرة فى فايسبوك يجهلها كثيرون

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الاثنين 28 نونبر - 23:01
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خاصية مثيرة فى فايسبوك يجهلها كثيرون


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 28 نونبر 2016 - 20:26



خاصية مثيرة فى فايسبوك يجهلها كثيرون
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أصبحت خاصية البث المباشر التابعة لموقع فيسبوك متوفرة لجميع مستخدمي الموقع منذ بداية العام الحالي، لكن هناك ميزة مثيرة مرتبطة بتلك الخاصية قد لا يعرفها كثيرون.

إذ يوفر موقع التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم خريطة تعرض كل شاشات البث المباشر التي يقوم بها مشتركون في لحظة ما ومن كل مكان على الأرض.
 
وعند زيارة الرابط الخاص بالبث المباشر عبر متصفح الإنترنت يظهر لدى المشترك خريطة للعالم مع نقط زرقاء تمثل كل واحدة مشتركا في فيسبوك يقوم بالبث المباشر في اللحظة الحالية.
 
وبالطبع يكفي لمشاهدة أي من شاشات البث المباشر تلك الضغط على النقطة الزرقاء ومتابعة ما يقوم المستخدم ببثه.
 
ويمكن أن تكون الخاصية مهمة جدا لدى متابعة أحداث تجري في مكان ما وتحظى بتغطية مباشرة من قبل المشتركين على موقع فيسبوك.
 
 


الكلمات المفتاحية : التواصل, فايسبوك


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