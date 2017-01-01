موريتانيا: أساتذة التعليم المهني يبدأون إضرابا لخمسة أيام

ختام النسخة السابعة من مهرجان المسرح المدرس

موريتانيا: فريق من الشيوخ يحقق فى صفقات التراضى

مساع لتشكيل فريق برلماني موحد ضد التعديلات الدستورية

ممولون دوليون يبحثون الإستثمار فى "سنيم"

عزيز يعود بعد المشاركة فى القمة العربية الإسلامية الأمريكية

مصادر مقربة من ولد الشيخ أحمد تنفى تعرضه لإطلاق النار

موريتانيا تعسكر بجنوب افريقيا استعدادا للقاء بتسوانا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت
Sahara Media Agency : التحقيق فى صفقات التراضى... الضربة الثانية تحت الحزام https://t.co/RDBDtfcvj1
الاثنين 22 ماي - 21:16
Sahara Media Agency : فصل جديد من حرب الشيوخ على التعديلات الدستورية..... https://t.co/PVDQQKnHL5
الاثنين 22 ماي - 21:11
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ختام النسخة السابعة من مهرجان المسرح المدرس


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 22 ماي 2017 - 20:02



ختام النسخة السابعة من مهرجان المسرح المدرس
مواضيع ذات صلة

                                             
اختتمت اليوم الاثنين بنواكشوط الدورة السابعة من المهرجان الوطني للمسرح المدرسي، المنظم من طرف جمعية المسرحيين الموريتانيين.

اليوم الختامي شهد إعلان نتائج المسابقة الرسمية للمهرجان، والتي شاركت فيها تسع مدارس تمثل مقاطعات ولايات العاصمة نواكشوط.

وفازت ثانوية تيارت بالجائزة الكبرى عن العرض المسرحي "ذات الأمل"، في حين فازت بجائزة لجنة التحكيم ثانوية عرفات عن العرض المسرحي "لغة الضاد تشتكي".

وبالنسبة للجوائز الفردية فاز الممثل محمد ولد أحمد من ثانوية التطبيق بمقاطعة لكصر بجائزة أحسن ممثل مناصفة مع خطري ولد اسلامة من ثانوية توجنين، فيما نالت آمنة منت المختار من ثانوية الميناء جائزة أحسن ممثلة.

الامين العام لوزارة التهذيب الوطني أشاد خلال كلمة له بهذه النسخة من المهرجان، معتبرا أنها أتاحت الفرصة للعديد من تلاميذ المدارس لإبراز مواهبهم في مجال المسرح، متمنيا أن يشمل المهرجان المدارس في المدن الداخلية، لإتاحة الفرصة أمامهم في مجال هذا الفن النبيل.
 


الكلمات المفتاحية : المدرس, المسرح
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة