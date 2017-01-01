ختام النسخة السابعة من مهرجان المسرح المدرس





اختتمت اليوم الاثنين بنواكشوط الدورة السابعة من المهرجان الوطني للمسرح المدرسي، المنظم من طرف جمعية المسرحيين الموريتانيين.



اليوم الختامي شهد إعلان نتائج المسابقة الرسمية للمهرجان، والتي شاركت فيها تسع مدارس تمثل مقاطعات ولايات العاصمة نواكشوط.



وفازت ثانوية تيارت بالجائزة الكبرى عن العرض المسرحي "ذات الأمل"، في حين فازت بجائزة لجنة التحكيم ثانوية عرفات عن العرض المسرحي "لغة الضاد تشتكي".



وبالنسبة للجوائز الفردية فاز الممثل محمد ولد أحمد من ثانوية التطبيق بمقاطعة لكصر بجائزة أحسن ممثل مناصفة مع خطري ولد اسلامة من ثانوية توجنين، فيما نالت آمنة منت المختار من ثانوية الميناء جائزة أحسن ممثلة.



الامين العام لوزارة التهذيب الوطني أشاد خلال كلمة له بهذه النسخة من المهرجان، معتبرا أنها أتاحت الفرصة للعديد من تلاميذ المدارس لإبراز مواهبهم في مجال المسرح، متمنيا أن يشمل المهرجان المدارس في المدن الداخلية، لإتاحة الفرصة أمامهم في مجال هذا الفن النبيل.

