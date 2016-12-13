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خديجة جالو: وعي العمال جنّب "سنيم" الانهيار


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 - 23:18



خديجة جالو: وعي العمال جنّب "سنيم" الانهيار
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أشادت الأمينة العامة لاتحاد العمال الموريتانيين خديجة جالو مساء اليوم الثلاثاء بمستوى "المسؤولية" التي أظهرها عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" "طيلة الفترة الصعبة التي مرت بها الشركة"، بحسب تعبيرها.


وأضافت خديجة جالو خلال مهرجان عمالي بمدينة ازويرات أن مستوى الوعي الذي يتحلى به العمال مكن من تفادي سقوط أم الشركات الوطنية في الهاوية، مؤكدة أن رؤية العمال الواضحة وحرصهم على تطور البلد ومعيشة المساكين في المنطقة مكن من تحقيق أهدافهم دون انهيار الشركة.


وتعهدت الأمينة العامة لاتحاد العمال الموريتانيين بدعم مطالب العمال، مضيفة أنهم في النقابة يستمدون قوتهم من العمال، وأي ضعف لهذه الشريحة ينعكس بالسلب على الاتحاد. 



الكلمات المفتاحية : أزمة, سنيم, عمال


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