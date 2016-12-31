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خطأ بسيط فى استخدام "واتس أب" يفضح أسرارك


صحراء ميديا + وكالات
السبت 31 ديسمبر 2016 - 09:00



خطأ بسيط فى استخدام "واتس أب" يفضح أسرارك
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بعد زيادة حالات اختراق التطبيقات بالهواتف الذكية، ومحاولات شركة "فيسبوك" بتشفير البيانات من بينها بيانات "واتس آب"، ظهرت حالة أخرى تعتبر خرقا للنظام.
 
إلا أن هذا الخرق الذي قد يعرض معلوماتك للخطر، سواء الصور أو الفيديوهات وغيرها من المواد التي تتبادلها مع الأصدقاء، واسترجاعها دون علمك، يتعلق بخطأ المستخدم نفسه، وليس ضعف بحماية بيانات المستخدم.

ويتمثل هذا الخطأ في قيام المستخدم بتغيير رقم الهاتف الذي يعتمد عليه لاستخدام "واتس آب"، أو أن يقوم بإنشاء حساب جديد من دون حذف الحساب القديم، إذ إنه في حال الاستغناء عن شريحة الهاتف، وقيام الشركة المزودة لخدمة الاتصال بعرض نفس الرقم في الأسواق من جديد سيؤدي هذا إلى فقدان المستخدم لخصوصيته، فبمجرد حصول شخص آخر على الرقم وإنشاء حساب على "واتس آب" سيكون هذا الشخص قادرا على استرجاع جميع المحادثات والصور والفيديوهات.
 
ولحل هذه المشكلة، يحتاج المستخدم الذي يرغب في الاستغناء عن رقم هاتفه الذي يستخدم "واتس آب" عليه الدخول إلى الإعدادات، واختيار الحساب، ومنها اختيار " مسح الحساب"، وذلك لحذف الحساب من سيرفرات الشركة بالكامل، وتجنب حدوث مثل هذا الأمر.


الكلمات المفتاحية : تشفير, حساب, واتساب


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