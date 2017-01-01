خطاب عزيز.. علم مشبوه وشيوخ سفهاء وتسريبات (فيديو)



ألقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الخميس، واحداً من أقوى الخطابات منذ وصوله إلى السلطة، اتهم فيه مجلس الشيوخ بالرشوة ووصفهم بـ"السفهاء"، قبل أن يؤكد إشرافه على تمرير التسريبات التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة حول "رشوة الشيوخ"، وتعهد بالمزيد من التسريبات في الأسابيع القادمة.



لقد حاول ولد عبد العزيز في المهرجان الذي اختتم حملة التعبئة للتعديلات الدستورية، أن يفي بالتزام سبق أن قطعه على نفسه بأنه سيكون "مهرجان المفاجئات"، مع أنه لم يخرج على النمط الذي درجت عليه مهرجاناته السابقة، من هجوم على المعارضة ودفاع عن التعديلات الدستورية، ولو أن لغته كانت أكثر حدة وبدا هو منفعلاً بشكل كبير ومتفاعلاً مع الجمهور.

