خطان أحمران يقسمان الموريتانيين عند أعتاب الكعبة

جدال في الحج



عند "موقف غزة"، المنطقية التاريخية التي ارتبطت بالتجارة غير بعيد من الحرم المكي، توقفت الباصات التي اقتنتها بعثة الحج الموريتانية لنقل الحجاج من مكان إقامتهم نحو الحرم، على الباصات ألصق العلم الموريتاني الجديد، بخطيه الأحمرين، وغير بعيد من أحد الباصات وقف أحد الحجاج وهو يحمل في يده "العلم الجديد"، عادة درج عليها الحجاج للتعريف ببلدانهم.



أثار حمل الحاج الموريتاني للعلم الجديد استغراب اثنين من الحجاج قدما للتو من الحرم، قال أحدهما: "هذا ليس علمنا، وهذا غير مقبول، لأن المرسوم الرئاسي المطبق للعلم الجديد لم يصدر بعد، لذا فإن هذا العلم ليس شرعياً".



وذهب الحاج المنفعل إلى أبعد من ذلك حين قال: "يجب على الحجاج أن يحتجوا على وضع علم غير علم دولتهم على باصات النقل"، قالها وهو يشير بيده نحو الباصات المتوقفة عند "موقف غزة"، قبل أن يرد عليه رفيقه: "السلطات السعودية فيما يبدو لم تعترف حتى الآن بعلم الخطين الأحمرين، فأماكن إقامة الحجاج وضعوا عليها العلم الوطني الأخضر والأصفر".



وأضاف الحاج الثاني مخاطباً رفيقه، بعد أن تجاهلهما الحاج الذي يحمل العلم الوطني الجديد: "نحن نحج الآن تحت علمين، وقد قدمنا من وطن علمه معروف واستقبلتنا سلطات وبعثة تستخدم علماً مغايراً له".

