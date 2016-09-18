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خطة حكومية لشفط مياه الأمطار في نواكشوط


Cheikh Med Horma
الاحد 18 سبتمبر 2016 - 18:46



وزير المياه والصرف الصحي خلال جولته اليوم - و م أ
وزير المياه والصرف الصحي خلال جولته اليوم - و م أ

تفقد وزير المياه والصرف الصحي الموريتاني محمد عبد الله ولد أوداعه، اليوم الأحد، عمليات شفط المياه في نواكشوط والتي تتم وفق خطة حكومية تشرف عليها لجنة وزارية.
 
ووقف الوزير على مختلف المحطات التي شملتها عمليات الشفط الجارية منذ منتصف الليلة البارحة، بمشاركة فرق مزودة بعدة مضخات وثلاثين صهريجاً تابعة للمكتب الوطني للصرف الصحي.
 
وقال الوزير في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، إن هذه عمليات شفط المياه تجري تحت إشراف لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول، ومن المنتظر أن تشمل كل نقاط تجمع المياه في مختلف أنحاء العاصمة، وستتواصل حتى تعود الأمور إلى مجاريها في كل الأماكن المستهدفة.
 
وأوضح الوزير أن العملية تتكون من شقين الأول يتم عن طريق مضخات في الطرق الرئيسية والثاني عن طريق صهاريج تابعة للمكتب الوطني للصرف الصحي في ولايتي نواكشوط الغربية والجنوبية وأخرى تابعة للحماية المدنية في ولاية نواكشوط الشمالية.
 
من جهة أخرى تجول وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله صباح اليوم، في ولايات نواكشوط الجنوبية والشمالية والغربية حيث عاين المستنقعات التي خلفتها الأمطار.
 
وطالب الوزير الفرق المشرفة على عمليات شفط المياه، بالتركيز على الأسواق والمدارس والملتقيات الطرقية والطرق الرئيسية لتسهيل حركة المواطنين وتنفيذ عمليات الشفط حسب الأولوية، وفق تعبيره.
 
وتعاني نواكشوط كثيراً من تساقط الأمطار، إذ تقطع العديد من الشوارع وتغمر المياه عدداً من الأحياء الشعبية.
 



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