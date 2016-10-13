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Sahara Media Agency : احذر.. أدوية الضغط قد تسبب اضطرابات نفسية https://t.co/k9mW5qwxZM
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خطوات بسيطة لتتأكد من اخترق حسابك على الفيسبوك


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 13 أكتوبر 2016 - 10:01



خطوات بسيطة لتتأكد من اخترق حسابك على الفيسبوك
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بعد أن أصبح فيبسوك مخزنا للأسرار لكل مشترك، أصبح اختراق حساب أي شخص على الموقع بمثابة كابوس لا يتمناه أحد.

ولكن اكتشاف تعرض حسابك على موقع التواصل الاجتماعي هو أمر بسيط ويمكن التحقق منه، إن كان المخترق المفترض لم يغير كلمة المرور الخاصة بك.
 
اضغط على السهم المقلوب في أعلى يمين شاشة فيسبوك، ثم اضغط على إعدادات، ثم اختر بعد ذلك الحماية.
 
عندها يجب الضغط على زر "تحرير" ثم على الخيار "أين تم تسجيلك" التي تشير إلى الأماكن التي تم تسجيل الدخول منها إلى موقع فيسبوك.
 
ستظهر لديك قائمة بالمواقع الجغرافية التي تم تسجيل الدخول على حساب فيسبوك منها، بالإضافة إلى نظام التشغيل وساعة وتاريخ تسجيل الدخول.
 
إن وجدت أي موقع مشبوه في هذه القائمة، أي لم تقم أنت بتسجيل الدخول منه، اضغط على زر "اقطع كافة الاتصالات". ثم قم مباشرة بتغيير كلمة المرور.


الكلمات المفتاحية : اختراق, فايسبوك


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