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خطيب أكبر جوامع موريتانيا يطالب بعدم تغيير النشيد و العلم


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 11 نونبر 2016 - 17:33



خطيب أكبر جوامع موريتانيا يطالب بعدم تغيير النشيد و العلم
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طالب نائب إمام مسجد الجامع السعودي أحمد محمود ولد المصطفى اليوم في خطبة الجمعة  الشعب الموريتاني  بعدم قبول تغيير النشيد و العلم في الإستفتاء القادم .

وقال ولد المصطفى إن الخضرة التي توجد في العلم  ترمز للجمال و أنها لباس أهل الجنة  ، مستدلا بقوله تعالى  "عليهم ثياب سندس خضر" .

وأوضح خطيب أكبر جوامع موريتانيا أن الهلال  الموجود في العلم يرمز للدين إذ جل الأحكام متربة عليه لقوله تعالى "ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس"، وفق تعبيره .

وأكد أن النجمة الخماسية ترمز لأركان الإسلام الخمس ، مشيرا إلى أن الصفرة ترمز  للسرور لقوله تعالى"صفراء فاقع لونها تسر الناظرين" .

وحذر الخطيب من إضافة اللون الأحمر ، معتبرا أن الحمرة التي يريدون زيادتها ترمز حسب الفنانين التشكيلين  للزنا ، حسب تعبيره .

وتكلم الخطيب عن النشيد الوطني ، وقال إن كلماته إسلامية وتحث على التمسك بمآثر الدين الإسلامي الحنيف .

وأثار إدراج تغيير العلم و النشيد في الإستفتاء الدستوري ردود أفعال داخل مواقع التواصل الإجتماعي و بعض الأطراف السياسية المعارضة.
 


الكلمات المفتاحية : خطيب, علم, نشيد


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