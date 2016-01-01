خطيب أكبر جوامع موريتانيا يطالب بعدم تغيير النشيد و العلم



طالب نائب إمام مسجد الجامع السعودي أحمد محمود ولد المصطفى اليوم في خطبة الجمعة الشعب الموريتاني بعدم قبول تغيير النشيد و العلم في الإستفتاء القادم .



وقال ولد المصطفى إن الخضرة التي توجد في العلم ترمز للجمال و أنها لباس أهل الجنة ، مستدلا بقوله تعالى "عليهم ثياب سندس خضر" .



وأوضح خطيب أكبر جوامع موريتانيا أن الهلال الموجود في العلم يرمز للدين إذ جل الأحكام متربة عليه لقوله تعالى "ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس"، وفق تعبيره .



وأكد أن النجمة الخماسية ترمز لأركان الإسلام الخمس ، مشيرا إلى أن الصفرة ترمز للسرور لقوله تعالى"صفراء فاقع لونها تسر الناظرين" .



وحذر الخطيب من إضافة اللون الأحمر ، معتبرا أن الحمرة التي يريدون زيادتها ترمز حسب الفنانين التشكيلين للزنا ، حسب تعبيره .



وتكلم الخطيب عن النشيد الوطني ، وقال إن كلماته إسلامية وتحث على التمسك بمآثر الدين الإسلامي الحنيف .



وأثار إدراج تغيير العلم و النشيد في الإستفتاء الدستوري ردود أفعال داخل مواقع التواصل الإجتماعي و بعض الأطراف السياسية المعارضة.

