خفر السواحل في موريتانيا يشتكون تأخر الرواتب



اشتكى عدد من عمال خفر السواحل الموريتانية من تأخر رواتبهم لعدة أشهر، متهمين السلطات بالمماطلة "المتعمدة" في تسوية أوضاعهم المالية.



وقال هؤلاء العمال لـ"صحراء ميديا" إن السلطات تماطل بشكل متعمدة في تسوية وضعيتهم القانونية، رغم مرور ثلاث سنوات على اكتتابهم بشكل رسمي.



وقال أحد عمال خفر السواحل: "معاناتنا تفاقمت خلال الأيام الأخيرة، تزامناً مع ذكرى عيد المولد النبوي الشريف"، وأضاف العامل: "لقد حرمنا من رواتبنا وبالتالي لم نحتفل بالعيد مع أسرنا".



ويعود اكتتاب عمال خفر السواحل الموريتانية إلى عام 2014، ويؤكد عدد كبير من العمال أن هنالك مشاكل دائمة في رواتب العمال.



وكانت الحكومة قد صادقت شهر أكتوبر الماضي على علاوة خاصة لصالح عمال خفر السواحل الموريتانية.

