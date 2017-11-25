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خفض المساعدات الخارجية يسبب تزايدا في حالات الملاريا بالعالم


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 26 نونبر 2017 - 11:05



خفض المساعدات الخارجية يسبب تزايدا في حالات الملاريا بالعالم

 

قال باحثون بريطانيون إن زيادة عالمية في حالات الإصابة بالملاريا ستحدث في حال خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 44 في المائة من تمويل ما يعرف باسم ”مبادرة الرئيس للملاريا“،التي تمثل نسبة كبيرة من الميزانية العالمية للحد من الملاريا.


وتقدر دراسة حسابية أن عمليات التدخل التي مولتها هذه المبادرة منعت حدوث 185 مليون حالة إصابة بالملاريا وأنقذت حياة 940 ألف و49 شخصا منذ طرحها لأول مرة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو.بوش عام 2005.


ويقدر الباحثون البريطانيون أنه إذا تم الاستمرار في المبادرة فإنها ستمنع 162 مليون حالة إصابة جديدة بالملاريا وتنقذ حياة692 ألف و589 شخصا فيما بين 2017 و2020، "ولكن إذا تم تقليص ميزانية المبادرة بنسبة 44 في المائة كما ورد كاقتراح في ”الميزانية المقلصة“ لترامب التي نُشرت في وقت سابق من العام الجاري ستكون هناك 67 مليون حالة إصابة جديدة بالملاريا و290 ألف 649 حالة وفاة بسببها خلال تلك الفترة وذلك وفقا لتحليل نُشر على الانترنت في دورية بلوس مديسين".


وتعد الملاريا التي تنتقل عن طريق البعوض أحد أكثر الأمراض الاستوائية شيوعا وخطورة في العالم، ويعد الأطفال تحت سن الخامسة بشكل أكثر المعرضين للإصابة بها وتحدث 70 في المائة من حالات الوفاة بالملاريا في هذه الفئة العمرية.



الكلمات المفتاحية : بريطانيا, مساعدات, ملاريا
 
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