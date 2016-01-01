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خلاف حول حقوق نقل مباراة المرابطون وتونس


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 15 نونبر 2016 - 13:35



خلاف حول حقوق نقل مباراة المرابطون وتونس
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نشب خلاف بين التلفزة التونسية، والجامعة التونسية لكرة القدم، حول حقوق نقل المباراة الودية المبرمجة اليوم، بين المنتخب الموريتاني لكرة القدم، ونظيره التونسي بالملعب الأولمبي بـ"قابس".


حيث أعلنت إدارة التلفزة التونسية، أنها تمكنت من اقتناء حقوق بث المباراة الدولية الودية المبرمجة اليوم وانها استعدت لنقلها من خلال فرقها التي توجهت لـ"قابس".


في المقابل أكد المكتب الإعلامي للجامعة التونسية لكرة القدم، أن الاتفاق لم يحصل بعد بين الطرفين، رغم تدخل السلط الجهوية بـ "قابس"، وتعهدها بدفع مبلغ  10 آلاف دينار لتأمين النقل التلفزيوني المباشر للمباراة.


 وأكدت الجامعة في بيان أصدرته صباح اليوم الثلاثاء، أنها ستتولى نقل المقابلة عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، لتمكين الجهور الرياضي من متابعة اللقاء بتقنية الجودة العالية وعلى نفقتها الخاصة.


ويلتقي المنتخب الموريتاني لكرة القدم نظيره التونسي مساء اليوم في مباراة ودية، يستعد بها الأخير لنهائيات الأمم الإفريقية المقبلة التي تقام العام القبل بالكابون، فيما تعتبر نهاية معسكر للمنتخب الموريتاني في تونس، والذي خاض خلاله لقاء مع النادي الإفريقي وانتهي اللقاء بالتعادل الايجابي هدفين لهدفين.



الكلمات المفتاحية : المرابطون, تونس, كرة


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